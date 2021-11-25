Белово, Кемеровская область, , 12:19 — REGNUM Обновлены данные о пострадавших в кузбасской шахте «Листвяжная». В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо — в тяжёлом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Шахта gexters

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«В шахте остаются 46 человек, десять обнаружены погибшими», — уточняется в сообщении.

По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 239 человек.