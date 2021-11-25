Красноярск, 25 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Строительство железной дороги до аэропорта Красноярска из города может обойтись в 10 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Александр Усс на встрече с делегацией из Белоруссии.

DS28 Аэропорт «Красноярск»

«У нас есть проект, от которого мы не отказываемся, — это строительство железнодорожной ветки от аэропорта в Красноярск. Стоимость проекта в нынешних ценах — порядка 10 млрд рублей», — передаёт его слова ТАСС.

Губернатор назвал железную дорогу значимым проектом в рамках создания грузового транспортного хаба на базе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в аэропорту Красноярска открылся авиационный транспортный узел компании «Аэрофлот — Российские авиалинии». Ранее в край также пришёл один из крупнейших грузовых перевозчиков России и континента — компания «Волга-Днепр».

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