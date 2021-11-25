Москва, 25 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял поздравления депутата от КПРФ Сергея Обухова в связи с тысячами комментариев под постом в телеграм-канале о законопроектах о введении QR-кодов и обмолвился, что закон будет принят, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Пост собрал 280 тыс. комментариев. Можно, это важно для депутатов, попросить пресс-службу проанализировать соотношение: за — против сегрегации граждан и куаризации. Я просто вам завидую тому, как вы работаете в соцсетях», — отметил также Обухов в ходе заседания Госдумы.

Спикер Госдумы поблагодарил Обухова за внимание.

«Обращений много, мы должны слышать, изучать предложения. И если увидим, что идеи и решения, которые нам предлагают принять для корректировки закона, правильные, его улучшат, конечно, будем обсуждать с вами. Надеюсь, закон станет лучше, более эффективно будет решать проблемы людей», — сказал Володин.

Инициативы разосланы в регионы, они будут обсуждаться в течение месяца.

Законопроект о введении QR-кодов Госдума может обсудить в первом чтении 16 декабря.

Граждане России с удовольствием откликнулись на призыв спикера Госдумы Володина дать обратную связь о правительственных законопроектах о введении QR-кодов, число комментариев под постом в телеграм-канале подбирается к 300 тыс.