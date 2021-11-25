Пекин, , 12:16 — REGNUM Власти Китая выступают решительно против решения министерства торговли США о введении ограничения в отношений 12 организаций КНР. Об этом 25 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

«Китай выступает решительно против подобных действий США и призывает американскую сторону немедленно исправить ошибки», — сказал Лицзянь.

По его словам, Пекин сохраняет за собой право предпринять необходимые контрмеры в отношении Вашингтона.

«Мы предпримем все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Москва и Пекин вместе выступают против давления США с их фальшивой демократией и лживым мультикультурализмом.

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