Москва, , 12:15 — REGNUM Поддержка со стороны России — единственный залог соблюдения базовых прав граждан на терриории ДНР и ЛНР. Об этом 25 ноября заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очень дико смотреть, когда Донбасс в данный момент находится практически в полной изоляции с 2014 года, когда Украина объявила не только транспортную и экономическую, но и информационную и так далее», — заявила Морозова.

«Единственный, кто нас поддерживал — это была Россия. Это начиная от гуманитарной помощи, паспортов и всего остального. Хотя бы базовые права какие-то наши граждан были соблюдены», — указала она.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано призвал Россию отменить указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, чтобы «не обострять ситуацию на востоке Украины».