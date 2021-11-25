Стокгольм, 25 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. 24 ноября правая оппозиция в Швеции добилась существенной победы — может, в стране и сформируется левое правительство, но оно будет управлять Швецией согласно разработанному ими бюджету. Поздним вечером того же дня прокомментировать нынешнюю политическую ситуация в стране в студию SVT пришли лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон и лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.

Стокгольм. Швеция

Оба политика отметили тот факт, что левые силы в Швеции, в частности «Социал-демократы», совершенно запутались в политической игре и делают все, чтобы остаться во главе правительства — левая партия с левым премьер-министром Магдаленой Андерссон и с левыми министрами готова претворять в жизнь бюджет правой оппозиции. Кристерссон и Эбба Буш в свою очередь призвали не усугублять политический кризис.

На вопрос ведущей, готов ли он сам как лидер оппозиции сформировать правительство Швеции, Кристеррсон ответил следующее:

«Готов сформировать кабинет министров в любой день».