Копейск, Челябинская область, 25 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Суд Копейска Челябинской области отказался удовлетворить ходатайство адвоката гражданина, осуждённого в Москве за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Суд

Мошенник был осуждён 3 февраля 2020 года Тушинским райсудом Москвы. Он получил пять лет колонии общего режима за ущерб гражданам на сумму более 61 млн рублей. Наконец, его адвокат подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Однако прокуратура выступила против его удовлетворения. Основанием для этого стало то, что поведение осуждённого гражданина не являлось не стабильным, с его стороны допускались нарушения, официально он не трудоустроен, а ущерб возместил лишь незначительно до вынесения приговора суда. А администрация колонии характеризует осуждённого отрицательно. В итоге суд отказался удовлетворить ходатайство.