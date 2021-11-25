Кисловодск, Ставропольский край, , 12:15 — REGNUM РКК «Энергия» имени С. П. Королева (Ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам) избавляется от непрофильных активов. Так, стало известно о продаже санатория «Крепость» в Ставропольском крае, который был построен для сотрудников при участии известного конструктора Сергея Королева. Объект выставлен на торги на электронной площадке РТС-тендер, пишет ТАСС.

Кисловодск (сс) Dira0101

«24 ноября в рамках процедуры продажи непрофильных и профильных активов ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королева на электронных торгах продает санаторий «Крепость» в Ставропольском крае. Санаторий был построен при содействии ученого и конструктора Сергея Королева для работников бывшего ОКБ-1, а ныне концерна «Энергия», — говорится в публикации.

На торги выставлены два объекта в городе Кисловодске и один — в поселке Подкумок Предгорного района. При этом отмечается, что для продажи установлена начальная минимальная цена в размере 1,9 млрд рублей. За эту сумму предлагаются три земельных участка с 17 зданиями на них, а также сотни единиц медицинского оборудования и хозяйственного инвентаря.