Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Представитель «Центристов» по вопросам политики и экономики Мартин Одал 24 ноября в эфире телеканала SVT заявил, что виновниками нынешнего политического кризиса в Швеции являются «Зеленые», которые вышли из коалиционного правительства. Однако ушедший в отставку министр окружающей среды Пер Болунд, который также является лидером «Зеленых», отверг данное обвинение в эфире телеканала 25 ноября.

Пер Болунд Mp.se

«Довольно странно это слышать», — заявил Болунд.

«Благодаря действиям «Центристов» бюджет, согласованный «Шведскими демократами», прошел в риксдаге. Наша задача — не претворять экономическую политику Шведских демократов, потому что мы хотим проводить свою собственную, зеленую политику. Сейчас таких условий не существует», — объяснил действия своей партии Болунд.

Напомним, что 24 ноября «Центристы» не поддержали бюджет правительства, в результате чего был принят теневой бюджет оппозиции.

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