Москва, 25 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Выступают против введения QR-кодов в общественном транспорте большинство жителей России (65%). Считают нововведение нужным в их регионе 14%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Tim Reckmann Вакцинация

Чаще идею с QR-кодами в общественном транспорте поддерживают мужчины чем женщины — 16% против 11%. Также больше сторонников среди людей с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%) и вакцинированных граждан — 20% против 2% антипрививочников.

В регионах России чаше всего одобряют введение QR-кодов в общественном транспорте в Краснодаре (20%), Волгограде (18%) и Перми (17%)., реже всего — в Челябинске (4%) и Екатеринбурге (6%).

Опрос проведен 22−24 ноября 2021 года в 16 городах России. Опрошены 10 тыс. респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов.