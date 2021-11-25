Минск, 25 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция, которая находится за пределами республики, подготовила новый план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом 25 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместного заседания конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции страны, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, ранее выступавшие за перемены в республике оппозиционеры теперь говорят, что им не нужна новая конституция.

«Президент рассказал: ему известно о плане, который выработали беглые противники действующей власти, и пообещал предать гласности суть этого плана», — говорится в материале журналистов агентства.

Также Лукашенко, говоря об этом плане оппозиционеров отметил, что это «посмешище полное».

«Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной. Я, уже видавший виды человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги?», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что работа по подготовке изменений конституции Белоруссии в настоящее время подходит к концу.