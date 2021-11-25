Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Поздним вечером 24 ноября после драматических событий лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон появилась в студии SVT, где она заявила, что в риксдаге Швеции по-прежнему сохраняется парламентское большинство, которое готово во второй раз проголосовать за нее при избрании премьер-министра Швеции.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября спустя семь часов после своего избрания на должность премьер-министра страны Магдалена Андерссон ушла в отставку. Причиной этому послужил выход «зеленых» из коалиционного правительства.

В прямом эфире SVT Андерссон отметила, что ее готовность сформировать правительство никуда не ушла. Более того, все те же партии, который проголосовали за нее в первый раз, готовы сделать это еще раз.

Она также отметила, что не собирается комментировать решения партий — как выход «Зеленых» из правительства, так и действия «Центристов», которые этому способствовали.

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