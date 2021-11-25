Ярославль, 25 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославле будет отремонтирован главный корпус Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru ЯГПУ

Здание является памятником федерального значения. До революции здесь находилось епархиальное Ионафановское училище, которые был открыто в 1880 году.

Сейчас работы уже начались. Средства на это выделены из федерального бюджета по нацпроектам «Образование» и «Культура». Как сообщает правительство области, будет выполнен ремонт крыши и помещений главного здания ЯГПУ.