Красногорск, , 12:13 — REGNUM На территории Подмосковья не осталось ни одного детского дома. Об этом 25 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время торжественных мероприятий по случаю предстоящего 28 ноября международного «Дня матери», передает корреспондент ИА REGNUM.

Сирота Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США

«У нас в Московской области в 2013 году было 44 детских дома. Там очень заботливые воспитатели, педагоги. Но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать: в 2021 году все наши детские дома закрыты», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что это стало возможно благодаря приемным семьям, которые пригласили в свои дома детей-сирот.

«Хочу поблагодарить их и сказать им слова признательности за это», — сказал Воробьев.

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