Тбилиси, 25 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом должен следовать принятой в других странах практике и ограничить действие ковид-паспортов. О этом в эфире телеканала «ПалитраНьюс» заявил глава группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.

Ковидный паспорт

«Невообразимо говорить о бессрочном периоде. Наверно, тут какой-то технический ляп или недоразумение», — сказал Чхаидзе.

Он заявил, что действие ковид-паспортов должно быть ограничено сроком в полгода после вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни. По мнению врача, через это время защита организма снижается.

Чхаидзе также поддержал введение в Грузии с 1 декабря ограничений для тех, у кого нет ковид-паспорта. Он считает, что введение ограничений для невакцинированых заставит людей прививаться.

Стоит отметить, что в Грузии срок действия ковид-паспорта не ограничен для переболевших или сделавших прививку от COVID-19. Документ могут получить и те, кто сдал ПЦР-тест на коронавирус, но действовать такой паспорт будет 72 часа.