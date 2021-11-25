Буэнос-Айрес, 25 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Прокуратура Аргентины выразила обеспокоенность в связи с публикацией подробностей о захоронении футболиста Диего Марадоны без сердца, в результате чего органы юстиции были вынуждены усилить меры безопасности в месте, где хранятся сердце и другие органы спортсмена. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Mr.Drax Диего Марадона

Кроме того, в последние несколько часов следователи обнаружили, что группа футбольных хулиганов разработала план похищения сердца Марадоны, чтобы сохранить его в качестве трофея. По словам полиции, фанаты даже изучили, как они могут проникнуть к месту хранения сердца незамеченными.

Отмечается, что останки, которые не были захоронены на кладбище Jardín Bella Vista вместе с телом Марадоны, будут храниться в формалине в течение следующих десяти лет. 2 декабря 2020 года, через неделю после смерти «Золотого мальчика», его органы были переданы в Научное управление полиции Буэнос-Айреса, а именно — в отделение патологической анатомии. Там органы были подвергнуты дополнительным исследованиям в поисках аномалий, которые могли бы дать информацию о причине его смерти.

«Обычно по прошествии этого времени оно становится ненужным, потому что больше не представляет интереса для какого-либо дела, хотя в данном случае, вероятно, будет направлен специальный запрос, чтобы его сохранили, учитывая символическое значение сердца Марадоны», — говорят источники, близкие к материалам дела.