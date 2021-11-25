Усть-Кут, Иркутская область, 25 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Иркутской области перед судом предстанет бывший глава Усть-Кутского муниципального образования Александр Душин, обвиняемый по трём статьям УК РФ, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Александр Душин

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый заключил контакт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Позже он подписал акты о приёмке работы, хотя они не были завершены.

«На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на общую сумму более 40 млн рублей. Из них более 5 млн рублей — за невыполненные работы», — отметили в ведомстве.

За незаконные действия мэр получил от подрядчика взятку в размере 1 млн рублей.

Кроме того, в апреле 2020 года Александр Душин, по данным ведомства, избил первого заместителя мэра Усть-Кутского района, причинив тяжкий вред здоровью. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Документы направлены в Усть-Кутский городской суд.