Красноярск, , 12:17 — REGNUM Белоруссия ожидает прироста в импорте российской нефти в 2021 году, страна наращивает производительность своих НПЗ. Об этом сообщил 25 ноября посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Владимир Семашко Embassybel.ru

По его словам, ожидается не снижение, а прирост поставок нефти. В 2020 году из-за затянувшихся в первом квартале переговоров по ценообразованию произошло снижение.

«Из-за этого мы в первом квартале прошлого года работали на 50−70% загрузки. А в этом году есть даже прирост», — сказал Семашко ТАСС.

Он напомнил, что традиционно Белоруссия импортировала 18 млн тонн российский нефти, но теперь этот объём увеличится до 24 млн тонн. Реконструкция двух белорусских НПЗ завершается, мощности вырастут до 12 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Россия ограничила поставки нефти на белорусские НПЗ из-за отсутствия договорённости по ценам. Поставки возобновились во втором квартале. За минувший год 13,3 млн тонн поставлено в Белоруссию через «Транснефть».

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