Челябинск, 25 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Челябинской области специалист-эксперт отдела организации продаж и закупок МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях заподозрен в получении взятки. Об этом 25 ноября сообщает областное управление СКР.

Коррупция

Следователи считают, что в 2019—2020 годах он получил более 400 тыс. рублей. Деньги дал директор одной коммерческой организации в обмен на предоставление данных о ликвидных объектах имущества, арестованного и подлежащего реализации.

Преступление выявили сотрудники южноуральского управления ФСБ. Сейчас решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения и избрании меры пресечения.