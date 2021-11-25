Мишустин: ВВП России превысил докризисный уровень
Москва, 25 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Валовый внутренний продукт РФ превысил докризисный уровень, заявил 25 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Азия — Европа».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Премьер-министр России Михаил Мишустин
«По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень», — заявил Мишустин.
Глава правительства уточнил, что улучшилась ситуация на рынке труда, а также наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций.
Обращение опубликовано на сайте правительства России.