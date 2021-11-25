Москва, 25 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Многие граждане России запасаются валютой на тот случай, если им наконец-то удастся выбраться заграницу на долгожданный отдых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ серьезно растет спрос на доллары и евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«У большей части российского населения, особенно у старшего поколения, испытавшего лично на себе страхи и лишения валютного кризиса в России в конце 1990-х годов, уже давно выработалась устойчивая привычка переводить все свои свободные сбережения в валюту, — сказал Дорофеев. — События 2020 года на мировых финансовых рынках в общем и на российском валютном рынке в частности очень хорошо освежили актуальность этой стратегии в памяти тех, кто за период 2017—2019 годов уже успел позабыть про страновую премию и высокую волатильность на российском валютном рынке и привык к стабильному курсу рубля».

По его словам, в сложившихся условиях цена в 80 рублей за американский доллар кажется излишне высокой.

«Многие граждане, видя достаточно сильный откат валютного курса рубля (более чем на 10% от максимумов 2020—2021 годов) разумно запасаются валютой, конвертируя свои рублевые сбережения в валюту на случай, если им наконец-то удастся выбраться заграницу на долгожданный отдых или понадобится что-то купить в валюте, — сказал Дорофеев. — Кроме этого, население всерьез опасается, что рубль может продолжить слабеть под давлением целого ряда факторов. Например, потенциально возможных санкций, о риске которых нам постоянно напоминают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция, которая растет в РФ в 2021 году, всё сильнее пугает рядового потребителя.