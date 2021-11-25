Роскосмос: Центр дистанционного зондирования Земли создадут к 2025 году
Москва, 25 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. К 2025 году намерена закончить создание Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) государственная корпорация «Роскосмос». Об этом 25 ноября рассказал замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко в ходе межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития РФ и регионов.
По словам Заичко, которые приводит ТАСС, Роскосмос по поручению президента РФ Владимира Путина создает Национальный центр ДЗЗ, который должен стать главным центром всей космической системы ДЗЗ страны.
«У нас к 2024−2025 году такой центр будет создан. Работы уже ведутся. И это один из ключевых элементов инфраструктуры, который будет не только управлять космическим аппаратом, планировать космическую съемку, но и собирать информационные ресурсы и формировать именно сервисы и услуги», — сказал он.
Также замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса уточнил, что на сегодняшний день в сфере ДЗЗ уже создали полноценную наземную инфраструктуру: станции сбора, хранения и обработки данных. Последняя представляет из себя 18 центров приема данных ДЗЗ, которые находятся на всей территории России и за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный спутник, который ранее был запущен на околоземную орбиту с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1б», был принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.