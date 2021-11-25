Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Кемеровскую область, где сегодня, 25 ноября, произошёл пожар в шахте «Листвяжная».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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"В 12:00 (время московское) борт МЧС РФ с психологами, специалистами-медиками, с оперативной группой во главе со мной убывает в Кемеровскую область», — сообщил Чуприян.

Напомним, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на экстренном заседании правительственной комиссии по видеосвязи доложил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну о ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная».