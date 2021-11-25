Анкара, 25 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Турции подало заявление в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения национальной вакцины от COVID-19 Turkovac. Об этом 25 ноября сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Было направлено заявление на одобрение экстренного применения Turkovac. Мы также планируем увеличить фиксированные доплаты врачам и обеспечить, чтобы они были выплачены из общего бюджета», — цитирует его агентство Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Турции предложило провести третью фазу клинических испытаний турецкой вакцины от COVID-19 Turkovac в Азербайджане.

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