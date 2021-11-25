Москва, 25 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Равный доступ к вакцинам в мире и беспрепятственные поставки лекарств помогут победить пандемию коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 25 ноября в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ («Азия — Европа»).

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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«Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что саммит не может оставаться в стороне, когда решаются такие вопросы. Повестка сотрудничества стран АСЕМ особенно важна, «когда к турбулентности в международных отношениях добавляются новые серьезные вызовы», в том числе распространение COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее заявил о выходе России на стабильное плато по коронавирусу.

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