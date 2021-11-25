Москва, 25 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Здание Центрального телеграфа в Москве находится в уязвимом положении с точки зрения его сохранности в период реконструкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

(сс) NVO Здание Центрального телеграфа по Тверской улице, 7, в котором размещается Министерство

Комментируя заявление депутата Мосгордумы Елены Шуваловой о том, что в акте экспертизы на проект приспособления к современному использованию здания не нашёл отражение период Великой Отечественной войны, общественник обратил внимание на ряд проблемных вопросов.

«Там вопрос не только в том, что не нашел отражение период Великой Отечественной войны, а то, что нынешний предмет охраны Телеграфа неполноценен», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его словам, на данный момент под охраной находится фасадная сторона здания, а также некоторые внутренние помещения, некоторые лестницы. При этом основная часть интерьера не описана и не охраняется как культурное наследие.

«То есть когда здание ставили под государственную охрану, то не был учтен полноценно предмет охраны. Из-за этого мы получаем то, что здание хотят приспособить под современное использование, но отдавая его под новые функции, у нового владельца развязаны руки. Он может делать всё что угодно — разбирать внутренние перегородки, в частности относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, рубку Левитана. Но факт в том, что предмет охраны неполноценен», — сказал Новичков.

Общественник убежден, что департаменту культурного наследия Москвы предварительно необходимо пересмотреть предмет охраны объекта и дополнить его определенными объемами здания, которые сейчас не стоят под охраной, и только после этого ставить вопрос о согласовании проектной документации по его реконструкции.