Челябинск, 25 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Челябинской области под суд отданы два организатора деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в 2018—2020 годах эти граждане действовали на территории Челябинска и Снежинска. Они представляли запрещённую судом религиозную организацию и организовали проповедническую деятельность.

Преступные действия были выявлены сотрудниками ФСБ и полиции. Материалы дела уже направлены в суд.