Сеул, 25 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён посетит с официальным визитом Таджикистан с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

По их словам, это первый визит главы МИД Южной Кореи в Таджикистан с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

Известно, что в ходе зарубежной поездки южнокорейский дипломат встретится с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и президентом Эмомали Рахмоном, а также примет участие в 14-м форуме сотрудничества между Южной Кореей и странами Центральной Азии.