В Грузии могут создать «свободные зоны» для инвесторов — минэкономики
Тбилиси, 25 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В министерстве экономики Грузии ищут способы привлечь инвесторов на фоне эконмического кризиса, вызванного мерами профилактики пандемии коронавируса. Об этом заявила на брифинге глава минэкономики страны Натия Турнава.
«Мы видим интерес инвесторов к «свободным зонам», что даёт возможность привлечь больше инвестиций. Мы рассматриваем новшество — новые туристические зоны, в том числе и на черноморском побережье», — сказала Турнава.
Она сообщил, что «свободные зоны» — это территории, на которых введут различные льготы. По словам главы минэкономики, в правительстве уже началась работа по этому направлению.
Стоит отметить, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что возле черноморского курорта Гонио планируется создать особую туристическую зону. В ней планируется развивать игорный бизнес.