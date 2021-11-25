Тбилиси, 25 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В министерстве экономики Грузии ищут способы привлечь инвесторов на фоне эконмического кризиса, вызванного мерами профилактики пандемии коронавируса. Об этом заявила на брифинге глава минэкономики страны Натия Турнава.

Economy.ge Натия Турнава

«Мы видим интерес инвесторов к «свободным зонам», что даёт возможность привлечь больше инвестиций. Мы рассматриваем новшество — новые туристические зоны, в том числе и на черноморском побережье», — сказала Турнава.

Она сообщил, что «свободные зоны» — это территории, на которых введут различные льготы. По словам главы минэкономики, в правительстве уже началась работа по этому направлению.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что возле черноморского курорта Гонио планируется создать особую туристическую зону. В ней планируется развивать игорный бизнес.