В Румынии вандалы повредили оборудование подъемника на горном курорте
Бухарест, 25 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Неизвестные лица демонтировали кабельные провода, части металлических опор и элементы кабин на высокогорном подъемнике элитного лыжного курорта Стража (юго-запад Румынии). Об этом 25 ноября сообщило бухарестское издание Digi24 со ссылкой на свои источники.
Как отметили прибывшие на место происшествия представители региональных правоохранительных органов, злоумышленники похитили соответствующие компоненты с вершины, находящейся на высоте 1800 метров. По предварительным данным, общий ущерб оценивается в 80 тысяч евро. Для восстановления структуры понадобится не менее двух недель.
«Мы готовы активно сотрудничать с полицией для скорейшей поимки и наказания воров», — заявил мэр города Лупени (уезд Хунедоара, к которому относится курорт Стража) Лучиан Ресмерицэ.
Стража является одним из наиболее популярных зимних курортов Румынии. Курорт начал свою работу в 2002-м году, и в настоящее время ежегодно принимает до 400 тысяч туристов из более чем 50 стран мира.