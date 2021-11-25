Ярославль, 25 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Частное учреждение культуры «Музейный комплекс «Вятское» из Ярославской области стал коллективным членом Международного совета музеев (ИКОМ) (International Council of Museums. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музейном комплексе.

ИКК «Вятское» Вятское

В организации музей будут представлять основатель историко-культурного комплекса «Вятское», лауреат Государственной премии России Олег Жаров, генеральный директор комплекса Елена Шахова, заместитель генерального директора по научной работе Нина Мальцева.

22 ноября музейному комплексу «Вятское» был присвоен индивидуальный номер, что дает ряд привилегий в ИКОМ и позволяет участвовать в работе комитетов Международного совета музеев. «Вятское» вошло в три комитета. Ярославцы будут работать в международном комитете по аудиовизуальным, новым мультимедийным технологиям и социальным медиа (AVICOM), международном комитете музеев и коллекций музыкальных инструментов (CIMCIM) и международном комитете домов-музеев и исторических зданий (DEMHIST).

Музейный комплекс из Ярославской области стал единственным в России частным музеем — членом ИКОМ. «Вятское» является одним из крупнейших частных музеев России, в год его посещает около 300 тысяч туристов.