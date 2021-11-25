Москва, 25 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Военный спутник, который ранее был запущен на околоземную орбиту с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1б», принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Космический спутник

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с указанным космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы работают в штатном режиме. При этом указывается, что спутнику был присвоен порядковый номер «Космос-2552».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушно-космические силы РФ успешно выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным аппаратом с космодрома Плесецк.