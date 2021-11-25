Пекин, 25 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Китай намерен и дальше решительно бороться с безответственными действиями США в регионе и такими же безответственными заявлениями по Тайваню. Об этом 25 ноября в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«На протяжении опредёленного времени США сделали ряд безответственных заявлений по Тайваню, Южно-Китайскому морю и разведывательным полётам корабельной авиации, предприняли немало провокаций, в этой связи Китай вполне естественно будет проявлять упорство и решительно бороться с этим», — подчеркнул Цянь.

Он также напомнил, что Китай многократно заявлял, что «принципами развития отношений между вооруженными силами двух стран является недопущение посягательств на суверенитет КНР, её достоинство и ключевые интересы».

«Особенно это касается Тайваня, — цитирует РИА Новости представителя оборонного ведомства. — Китай не допустит появления какого-либо пространства для компромисса, американская сторона не должна питать каких-либо иллюзий по этому поводу».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября американский ракетный эсминец USS Milius (DDG 69) проследовал через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая. Как заявили в пресс-службе Седьмого флота США, это был «рутинный проход через Тайваньский пролив в международных водах в соответствии с международным правом». В американском военно-морском ведомстве подчёркнули, что военнослужащие США «будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешается международным правом».