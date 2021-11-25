Липецк, 25 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников сельского хозяйства региона и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который липецкие аграрии отмечают 25 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

«В этом году Липецкая область признана регионом № 1 по стабильности развития АПК, — говорится в поздравлении. — Агропромышленный комплекс является одним из наиболее инвестиционно привлекательных, технологичных и инновационных секторов региональной экономики. Сегодня на липецкой земле реализуется более 30 инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 100 миллиардов рублей. Предварительные итоги очередного сельскохозяйственного года подтверждают лидирующие позиции нашего региона как одного из ведущих российских производителей аграрной продукции. Около 40 работников АПК за высокие достижения и самоотверженный труд отмечены ведомственными и областными наградами. В их числе — руководители ведущих сельхозпредприятий и агрохолдингов региона, крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты агропрома. Высокое качество липецкой продукции подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победы в отраслевых конкурсах. В основе успеха — внедрение самых современных технологий, лучшего отечественного и зарубежного опыта, применение высокопроизводительной техники и оборудования. Растет и среднемесячная зарплата липецких аграриев. Жизнь и работа на селе становятся все привлекательнее. Повышение качества жизни селян является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. И по этому показателю Липецкая область занимает достойное место в России. Государство умножает свои усилия по созданию условий для дальнейшего подъема сельского хозяйства, для надежного обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения сельхозпродукции. Особые слова благодарности мы говорим ветеранам липецкого агропрома, заложившим основы всех сегодняшних рекордных урожаев. Уверены, что липецкие аграрии и в дальнейшем будут добиваться трудовых успехов, высоко держать марку липецкой сельхозпродукции».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали все работникам сельского хозяйства Липецкой области и их близким крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.