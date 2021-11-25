Горно-Алтайск, 25 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай планируют создать центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов животных, в том числе снежного барса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Снежный барс

Проект, как отмечается, обсуждался на встрече главы региона Олега Хорохордина с делегацией из Татарии, в состав которой вошли министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков и советник директора федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН» Алексей Новиков.

В планируемом центре будет открыт сектор содержания и разведения, а также лаборатория по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России. По словам Хорохордина, это станет одним из наиболее значимых направлений совместной работы республик.

Глава региона добавил, что ранее популяция ирбиса оказалась на грани исчезновения из-за браконьерства, но в настоящее время его численность восстанавливается. Причём, из 90 особей, обитающих в России, около половины находятся в Горном Алтае.«Работу по сохранению снежного барса, безусловно, надо продолжать и усиливать. Создание данного центра поможет решить эту задачу максимально эффективно», — отметил он.

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