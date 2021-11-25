Краснодар, 25 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Проект бюджета Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на сессии Заксобрания края 25 ноября, сообщили в пресс-службе ЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Проект бюджета депутатам представил врио министра финансов Александр Кнышов. Он доложил, что в 2022 году доходы края запланированы в сумме 337 млрд рублей, что выше показателя 2021 года. Более 68% расходов краевой казны имеют социальную направленность, 95,1% расходов направлены на реализацию 26 госпрограмм.

Спикер ЗС Юрий Бурлачко отметил, что планы по доходам краевого бюджета на очередной финансовый год свидетельствуют, что кубанская экономика вернула позиции, потерянные из-за пандемии, и продолжает развитие.

«Свидетельство тому — рост поступлений от налога на прибыль организаций и НДФЛ в доходной части краевого бюджета. Наша задача как законодателей — закрепить эти тенденции и далее совместно с высшим органом исполнительной власти края формировать законодательные условия для её устойчивого роста», — прокомментировал Бурлачко.

По итогам обсуждения законопроект о краевом бюджете на трехлетний период был поддержан большинством депутатов и принят в первом чтении.