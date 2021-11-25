Татьяна Голикова оценила темпы вакцинации от COVID-19 в Липецкой области
Липецк, 25 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Липецкая область максимально приблизилась к формированию коллективного иммунитета к коронавирусу. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 24 ноября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер назвала регионы с самыми высокими темпами вакцинации, в число которых вошла Липецкая область.
В регионе в течение месяца отмечаются высокие темпы вакцинации. За это время было сделано 151,8 тысячи прививок первым компонентом, 133,6 тысячи человек вакцинированы вторым компонентом. Ежедневно выполняется порядка 10,5 тысячи прививок. Это позволяет прогнозировать завершение первичной иммунизации населения от COVID-19 уже в декабре, повторная вакцинация будет продолжена.
План вакцинации в Липецкой области — 730 тысяч человек. Это 80% от взрослого населения. По состоянию на 24 ноября, однократно привиты 624,5 тысячи человек, двукратно — 558,7 тысячи человек.
Для обеспечения вакцинальной кампании развёрнуты 36 стационарных и 41 мобильный пункт (из них 12 — на базе торгово-развлекательных центров). Задействованы 52 выездных бригады. Суточная мощность задействованных сил и средств позволяет выполнять до 12 тысяч прививок в день. Все пункты обеспечены препаратами в достаточном количестве.