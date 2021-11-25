Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Листвяжная», где сегодня, 25 ноября, произошло задымление, остаются 49 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Mchs-lnr.su Спасатели в шахте

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"На 15:05 (время местное) девять из них обнаружены погибшими», — уточняется в сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось о шести погибших горняках.

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