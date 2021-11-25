Москва, 25 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ускорение экономического роста России возможно через скрупулезную работу правительства в рамках национальных целей развития и особенно цифровизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал данные Счетной палаты РФ о замедлении темпов восстановления российской экономики.

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«Замедление роста экономики во многом носит объективный характер, проявляется во многих странах и связано с эффектом низкой базы, — сказал Ануреев. — ВВП III квартала прошлого года был занижен из-за последствий ковидных ограничений. Многие страны продемонстрировали в прошлом году большой спад, в этом году произошел значительный отскок, а в следующем году прогнозируется умеренный допандемический рост порядка 2−2,5%. Ускорение темпов роста в 2022 году и на среднесрочную перспективу затрудняют объективные структурные особенности экономики, как российской, так и западноевропейской или японской. Прежде всего это объясняется тем, что население стареет и сокращается, а модель экстенсивно-миграционной компенсации этого сокращения уже не работает».

Следующий значимый фактор, на который указал Ануреев, — это исчерпание технологических заделов и драйверов роста производительности труда.

«Ускорение экономического роста возможно через скрупулезную работу правительства в рамках национальных целей развития и особенно цифровизации. Однако эта работа объективно требует большего времени, специалистов и денег», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стабилизацию экономической активности РФ в III квартале назвали закономерной и благотворной.