Петропавловск-Камчатский, 25 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. С Камчатки в разные годы вывозится от 500 до 2 тыс. тонн незаконно добытой красной икры — пассажиры берут деликатес с собой на борт самолёта в багаже или ручной клади. Если эту тенденцию не остановить, не прекратиться и браконьерская добыча лососей на нерестовых реках, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

ru.torange.biz Красная икра

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На Камчатке удалось остановить вывоз красной икры через морские порты в рефконтейнерах. Такой груз стали проверять на наличие всех разрешительных документов, а всю информацию заносят в специальную систему «Меркурий». Полностью введён запрет на отправку красной икры с Камчатки посылками «Почты России». Сейчас браконьеры могут переправлять деликатес на материк только самолётами.

«Это очень большие объемы и они явно не имеют отношения к легально добытой рыбе, кроме того данная продукция весьма сомнительного качества. Но самое важное, что эта рыба добыта сверх лимитов, установленных рыбохозяйственной наукой, то есть это подрыв популяций лососей отдельных рек полуострова», — цитирует Галицына пресс-служба правительства Камчатки.

Предполагается, что пассажирам разрешат перевозить в самолёте красную икру весом не более 10 кг на человека. На деликатес большего объёма будет необходимо предоставить документы, которые подтвердят законность его происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на красную икру в России превысила 5 тыс. рублей за 1 кг. Такое значение — исторический максимум, следует из данных Росстата.