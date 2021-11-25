Кабул, , 11:35 — REGNUM Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности в Афганистане (УКГД) заявило, что десятки тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись в места постоянного проживания, начиная с сентября, после стабилизации ситуации с безопасностью в стране.

Ariana News сообщило, что из 668 тыс. афганцев, перемещенных в результате войны в Афганистане в 2021 году, 169 тыс. вернулись в свои родные районы с сентября.

УКГД отмечает, что, хотя люди возвращаются в места своего прежнего проживания, их дома разрушены, а имущество разграблено, и они нуждаются в неотложной помощи.