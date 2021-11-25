Ставрополь, , 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае завершилась благополучно история с исчезновением десятилетней школьницы. Девочка нашлась, её жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении МВД.

Девочка (сс) Jordan McDonald

Как стало известно, девочка переночевала дома у подруги. Ее нашли у одноклассницы полицейские. МВД поблагодарило всех участников поисков.

Напомним, 24 ноября в полицию города Невинномысска обратились родные девочки, сообщив, что она ушла в школу и не вернулась. Всю ночь велись поиски ребенка. К ним подключились добровольцы и представители отряда «Лиза Алерт», занимающегося поиском пропавших людей.

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