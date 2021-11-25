Пекин, 25 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. США организуют в декабре виртуальный «Саммит за демократию», чтобы сколотить клику против Китая. Об этом пишет 25 ноября пекинская газета Global Times.

Kentaro IEMOTO Пекин

Авторы статьи на первой полосе отмечают, что администрация американского президента Джо Байдена занимается опасной провокацией. Это идёт вразрез в попытками мирового сообщества наладить совместную работу в период после пандемии коронавируса, ведь при этом понадобится солидарность, а не конфронтация и разделение.

«Администрация Джо Байдена в крайне опасной и провокационной манере превращает так называемый «Саммит за демократию» в еще одну маленькую идеологизированную клику для сдерживания Китая», — подчёркивает пекинская газета.

Издание отмечает также, что «сомнения в природе этого саммита» порождает тот факт, что Россию и Китай, а также некоторых союзников вроде Сингапура США не пригласили.

Как сообщало ИА REGNUM, «Саммит за демократию» для представителей 110 стран и территорий в США хотят провести 9−10 декабря. В Кремле предстоящему мероприятию дали негативную оценку.

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