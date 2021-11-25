Афины , 25 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Министр финансов Греции Христос Стайкурас приветствовал результаты 12-го оценочного отчета в рамках доклада Европейской комиссии об усиленном надзоре за греческой экономикой. Об этом сообщает AMNA 24 ноября.

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В своем заявлении Стайкурас указал, что выводы доклада — это еще одно признание коллективных и систематических усилий в экономической области в условиях сохраняющихся в глобальном масштабе трудностей и вызовов. В докладе подчеркивается, что восстановление экономики Греции набирает обороты, несмотря на продолжающуюся пандемию, и прогнозируется, что этот динамичный курс будет сохранен.

После сильного первого полугодия и лучшего, чем ожидалось, туристического сезона, Еврокомиссия ожидает, что рост экономики страны в 2021 году достигнет 7,1%, тем самым практически достигнув уровня экономической активности до пандемии. Прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 5,2% в 2022 году, добавляется в докладе.

Согласно отчету, «несмотря на то, что пандемия все еще очень интенсивна, ожидается, что воздействие пандемии постепенно уменьшится с продолжающейся кампанией вакцинации. Адаптивная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика в сочетании с ожидаемым сильным стимулом от реализации плана восстановления и устойчивости Греции призваны сохранить динамику в будущем. Рынок труда остается устойчивым, в том числе благодаря государственным программам поддержки, которые продолжают защищать рабочие места в уязвимых секторах».

Проект бюджетного плана на 2022 год «подтвердил, что существующие меры чрезвычайной поддержки, как ожидается, будут в значительной степени прекращены к концу 2021 года, а те, которые останутся активными в следующем году, будут адаптированы к меняющимся потребностям экономики», — говорится в докладе.

Всё это наряду с экономическим восстановлением должно способствовать дальнейшему сокращению дефицита государственного бюджета. Власти успешно выполнили еще один набор конкретных обязательств. Европейские институты приветствуют тесное и конструктивное взаимодействие во всех областях и призывают власти Греции поддерживать динамику и устранять задержки, в частности, в том, что касается реформ финансового сектора, погашения задолженности, здравоохранения и правосудия, говорится в отчете.

Наконец, отчет дал «зеленый свет» для выплаты шестого транша ANFAs и SMPS (прибыли европейских центральных банков от их портфеля греческих облигаций).