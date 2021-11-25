Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Жилищный комитет Санкт-Петербурга дал указание увеличить штат для работы с городскими крышами в ходе зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга 25 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

Кадровый вопрос был поднят на совещании вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия и председателя жилищного комитета Олег Зотова с заместителями глав администраций районов. По итогам совещания была поставлена задача увеличить количество кровельщиков на 194 человека, чтобы к 1 декабря их число составило 729 человек.

«Важно в случае выпадения сверхнормативных осадков мобилизовать работников управляющих организаций на очистку территории и кровель домов от снега, а в случае необходимости привлекать для оперативного решения задач специализированные компании», — заявил вице-губернатор Повелий.

Отметим, что коммунальные службы также готовятся и к не рядовым ситуациям. В случае выпадения зимой обильных осадков в виде снега на работу будут привлечены 2,8 тыс. профессионалов на основе аутсорсинга.