Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Военные корабли США ржавеют и приходят в негодность из-за управленческих ошибок и пренебрежения состоянием Военно-морского флота, пишет американский портал 19fortyfive.

Ржавый корабль

«В прошлом месяце я посетил базу в Норфолке, где располагается штаб-квартира Атлантического флота. Я ужаснулся тому, что увидел. Это напомнило мне истории о ржавеющем советском флоте после коллапса СССР в 1991 году», — пишет автор статьи Джон Россомандо.

По его словам, он далеко не первый, кто указывает на эту проблему в СМИ. Уже несколько лет эксперты пишут об ухудшении состояния кораблей.

«Ржавый флот символизирует высокомерие и неэффективность руководства или, по крайней мере, чрезмерную бюрократию в военной структуре, не подразумевающую дисциплинарные взыскания», — подчеркнул автор статьи.

Напомним, ранее портал 19fortyfive сообщил, что в Соединенных Штатах функционируют всего четыре государственные верфи, которым более ста лет.

По словам автора статьи Майи Кларк, среди наиболее явных проблем — неспособность обслуживать новые подводные лодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, а также оборудование, которое намного старее применяющегося на частных верфях.

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