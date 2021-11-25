В США рассказали о ржавеющих американских военных кораблях
Вашингтон, 25 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Военные корабли США ржавеют и приходят в негодность из-за управленческих ошибок и пренебрежения состоянием Военно-морского флота, пишет американский портал 19fortyfive.
По его словам, он далеко не первый, кто указывает на эту проблему в СМИ. Уже несколько лет эксперты пишут об ухудшении состояния кораблей.
Напомним, ранее портал 19fortyfive сообщил, что в Соединенных Штатах функционируют всего четыре государственные верфи, которым более ста лет.
По словам автора статьи Майи Кларк, среди наиболее явных проблем — неспособность обслуживать новые подводные лодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, а также оборудование, которое намного старее применяющегося на частных верфях.
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