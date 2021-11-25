Москва, , 11:30 — REGNUM На территории Москвы проведена государственная кадастровая оценка, сообщил 25 ноября глава столичного департамента имущества Максим Гаман.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, оценку получили 7 млн объектов недвижимости, в том числе 342 тыс. земельных участков. Руководитель департамента напомнил, что кадастровая оценка может проводиться в Москве каждые два года.

«Последний раз она проходила в 2018 году, срок очередного оценочного тура был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020-го на 2021 год. По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости — в среднем на 21%», — сказал Гаман.

Он пояснил, что повышение стоимости связано с резким ростом стоимости квартир, составившим в 2020 году 40%.

При этом коммерческая недвижимость подорожает в среднем на 4−8% при рыночном повышении цен на 8−11%.

В пресс-службе департамента городского имущества пояснили, что кадастровая стоимость недвижимости в Москве определяется ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» по состоянию на 1 января 2021 года. При этом налогооблагаемой базой новая стоимость квадратных метров станет с 2022 года.