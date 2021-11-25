Уфа, , 11:37 — REGNUM Мужчину заподозрили в выращивании наркосодержащих растений в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в Чишминском районе на земельном участке подозреваемый выращивал наркосодержащие растения.

«Для этого он переоборудовал строительный вагончик, обеспечив помещение специальным освещением, вентиляцией и обогревом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что было изъято порядка 400 граммов наркотика и более одного килограмма наркосодержащих растений, а также предметы, которые использовались для культивирования этих растений.

По словам подозреваемого, наркотик ему был нужен для личного употребления. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии осудили в Челябинской области из-за 5 кг наркосредств.