Москва, , 11:27 — REGNUM В связи с лишением неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина фракция «Новые люди» предлагает ввести понятие индемнитет, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем поднимать вопрос в целом о целесообразности депутатской неприкосновенности. Сейчас такой нормы быть не должно. Нам важно ввести понятие «индемнитет» как возможности свободно вести свою работу и делать политические заявления», — заявила депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»).

Отказаться от неприкосновенности всех депутатам предлагал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора в отношении Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте.

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